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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:37 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه، اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في مقر القلعه البيضاء، استعدادا للقاء المقاولون العرب، غدا السبت، في اللقاء المقدم من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

شهد التدريب عدم مشاركة الرباعي محمد حسن وعبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمود عبد الرازق شيكابالا، والذين أدوا تدريبات تأهيلية بسبب الإصابات التي يعانون منها.

وحرص ميتشو المدير الفني للفريق على تدريب اللاعبين على بعض الجوانب الفنية، وظهر مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بصورة جيدة في التدريب .

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق اليوم استعدادا للقاء المقاولون غدا على ملعب السلام.
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