بيشرب فراولة.. عمرو سعد في أحدث ظهور

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له من خلال حسابه عبر إنستجرام.



وظهر عمرو سعد فى الصورة، من داخل احد المطاعم، مرتديا تيشرت رماديا، ونظارة شمس، ويشرب عصير فراولة.



وتفاعل عدد كبير من جمهور عمرو سعد مع الصورة بسبب اطلالته المميزة ، وجاءت تعليقات بعضهم: "احمد زكى - الفنان - مولانا - الصورة تجنن - عسل يانجم النجوم".



يذكر أن احدث اعمال الفنان عمرو سعد فيلم "حملة فرعون تأليف كريم حسن بشير، بطولته ومحمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، ومايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.