القاهرة تنتفض ضد الإشغالات.. حملات مفاجئة وكبيرة على مدار اليوم بالأحياء.. استهداف الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق الحيوية.. شرطة المرافق: فرض الانضباط والنظام بشوارع القاهرة

تكثيف الحملات الأمنية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

تحذير شديد لـ الكافيهات والمقاهي التي تتعدى على الطريق

تحرير محاضر ضد هذه المخالفين وتحويلها للنيابة









تعمل محافظة القاهرة على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والتي تعيق حركة مرور السيارات والمواطنين.





وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف الحملات الأمنية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدى على الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لهما مما يترتب عليه وجهة غير حضارية للعاصمة.





كما وجه "عبد العال" بمصادرة المضبوطات الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحرير محاضر ضد هذه الكافيهات والمقاهي المخالفة وتحويلها للنيابة.





وفى إطار تلك التعليمات شنت أجهزة حي النزهة وشرق مدينة نصر حملة مفاجئة ومكبرة على مدار اليوم ضمت عدد من إدارات الحي المعنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية وشرطة المرافق وجهاز شئون البيئة لإزالة كافة التعديات لمجموعة من المقاهي الكافيهات المخالفة المنتشرة بنطاق الحي.





وشملت الحملة الشوارع والميادين الرئيسية والمناطق المحيطة بالمنشآت الهامة والحيوية وحول المدارس تم خلالها تحرير محاضر 24 مقهى مخالف تعمل بدون ترخيص وإشغال طريق، وأسفرت عن رفع إشغالات عبارة عن 500 كرسي متنوع، وأكثر من 400 شيشة بمستلزماتها بخلاف التحفظ على عدد من طاولات الطعام ومراوح وإزالة كاملة لتعدياتها على الأرصفة ، وتم تحرير محاضر بيئة وإشغال وإدارة بدون ترخيص لكل مقهى وكافية مخالف وإيداع المضبوطات بالإحراز داخل مخازن الحي لعرضها على النيابة.





وأعلن اللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق بأن الحملات الميدانية لرفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها تتم وفقاَ لخطة تشمل انتشارها بكافة أحياء مناطق القاهرة الأربعة ومستمرة يوميا وعلى مدار فترتي اليوم صباحا ومساء لحين تحقيق أهدافها في فرض الانضباط والنظام بالشارع القاهري والقضاء على كافة الظواهر السلبية ومعاقبة المخالفين لردعهم بالقانون.



