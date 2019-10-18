شاهد.. ظهور نادر لـ عمرو دياب وأحمد حلمي

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا في الساعات الاخيرة صورة للفنان أحمد حلمي برفقة عمرو دياب في ظهور نادر.



وكان الهضبة روج منذ أيام لأغنيته الجديدة "قدام مرايتها" التي تعد الأغنية السادسة التي يطرحها من ألبومه الجديد بعد عدد من الأغاني.



وطرح عمرو دياب أغنية "بحبه" في شهر يوليو، تلتها "أنا غير"، وفي أغسطس طرح أغنية "يوم تلات" التي حققت انتشارًا كبيرًا، وفي سبتمبر طرح أغنية "تحيرك" ثم أغنية "متغير".