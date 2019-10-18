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ديني

ذهبنا لصلاة الجمعة ولم يأتِ الخطيب فاستمعنا من الراديو فهل صلاتنا صحيحة.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:11 م
حكم صلاة الجمعة خلف
حكم صلاة الجمعة خلف المذياع
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محمود ضاحي

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول " ذهبنا لصلاة الجمعة ولم يأتِ الخطيب فاستمعنا للخطبة من الراديو فهل صلاتنا صحيحة.

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز شرعًا وتصلى ظهر ، مضيفا": لو صعد أى رجل بأبسط العبارات يصلى على سيدنا الرسول ويستشهد بأبسط الآيات من القرآن الكريم ثم يدعوا الله ستحسب جمعة.

وأكد أمين الفتوى، أن الصلاة خلف المذياع لاتجوز شرعًأ.

تحري ساعة الإجابة
من سنن صلاة الجمعة تحري ساعة الإجابة، حيث فيه ساعة إجابة كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «خير يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة».

الإكثار من الصلاة على النبي
الإكثار من الصلاة على النبي من سنن يوم الجمعة بما ورد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
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