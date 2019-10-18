حادث مأساوي.. مراهق في الـ16 ينتحر بسبب تعذيب والده لوالدته.. شاهد

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها نُشر اليوم، الجمعة، إن مراهقًا في السادسة عشر من عمره أقدم على الانتحار، إثر قيام والده بالاعتداء بالضرب على والدته وإطلاق النار عليها، وذلك عندما طلبت منه الطلاق.



وأوضح التقرير أن الصبي "جاك ويليامز" شهد إساءة والده إلى والدته، وقيامه بالاعتداء عليها بشكل بالغ القسوة.



الجدير بالذكر أنه قد تم الكشف عن تفاصيل الحادث إثر قيام والدة الصبي "راشيل ويليامز" في الآونة الأخيرة بنشر صورة من الملف الخاص بحرق جثة نجلها عقب وفاته منذ فترة، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على حقيقة العنف المنزلي، وكيف يمكن للأطفال أن يصبحوا بدورهم ضحايا للعنف وسوء المعاملة.



وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه قبل 6 أسابيع من وفاة الصبي، أقدم والده "دارين ويليامز" على الاعتداء على والدته في مركز تجميل يوجد بمدينة "نيوبورت" في "ويلز" بالمملكة المتحدة، وجاء ذلك بعد أن طلبت منه الطلاق، وقد وجه لها الأب ضربة عنيفة على رأسها، قبل أن يطلق عليها رصاصتين ويصيبها في ساقيها، وأصبحت والدة الصبي غير قادرة على السير في أعقاب ذلك، حتى قام الأطباء باستبدال عظامها المصابة بـ"التيتانيوم".



وأضاف التقرير أن "ويليامز" سبق وأن هدد زوجته واعتدى عليها قبل أسابيع من الهجوم الأخير، موضحًا أنه قد تم العثور عليه مشنوقًا في وقت لاحق.



من جانبها، شددت "راشيل" في المنشور الذي شاركته على "تويتر" على أن العنف المنزلي يؤثر على كل أفراد الأسرة، لافتة إلى أنه يتوجب على الجميع محاولة القضاء عليه.



وأكدت على أن نجلها الأصغر "جاك" كان يمتاز بقوة الإرادة، وأن وفاته كانت بمثابة صدمة.