أكلت دماغي.. رجل يقتل حبيبته ويخفي جثتها في الحمام 3 أسابيع

ما الذي قد يجبر شخصا على أن يعيش في جحيم لمدة 10 سنوات مع حبيبته وعائلتها، لا أحد يعلم بالضبط، فقد تلقت أم مكالمة مفاجأة من ابنها يخبرها بأغرب عبارة على الإطلاق "أمي، لقد قتلتها، عشت في جحيم لمدة 10 سنوات"، واصفًا ما سببته له من صداع بـ "أكلت دماغي".



قام «مايكل فوران» 33 عامًا بخنق حبيبته ثم طعنها عدة طعنات في الرقبة والقلب ديسمبر الماضي، ثم أخفى جثتها في حمام فارغ لمدة 3 أسابيع وفقًا لصحيفة مترو، بينما أخبر أسرتها بأنها ذهبت مع أصدقائها ولا يعرف عنها شيئًا عندما حاولوا الوصول إليها.



نبهت العائلة الشرطة إلى أنها ربما كانت معه، فاقتحموا المنزل في ويست برومويتش ببريطانيا صباح ليلة رأس السنة من العام الماضي بينما كان فوران يختبئ ويراقبهم، بعد دقائق اتصل بأمه كريستينا في أيرلندا، وأخبرها بتلك العبارات التي وقعت عليها كالصاعقة، طلب منها أن "تستر عليه" لكنها رفضت وأخبرته بضرورة تسليم نفسه.



هرب فوران لكن تم إلقاء القبض عليه بعد 5 أيام بينما كان يتسول خارج بوندلاند في ليفربول وهو الآن قيد المحاكمة في محكمة التاج في ولفرهامبتون حيث اعترف بالقتل الخطأ لكنه ينفي قتلها عمدا، وقد وجدتها الشرطة ملقاة داخل الحمام غارقة في دمائها وقد تعفنت من طول المدة.