شائعات الاخوان.. بشير عبد الفتاح: ظلمات الشائعات يبددها ضياء الانجازات

قال بشير عبد الفتاح، باحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قناة الجزيرة تستخدم حروب الجيل الرابع لنشر الشائعات والأخبار المضللة عن مصر.



أضاف بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة "دي ام سي" أن تنظيم الاخوان الارهابي وقناة الجزيرة يشككان في النجاحات الاقتصادية التي تحققها مصر عن طريق نشر الأخبار المغلوطة.



أوضح الكاتب الصحفي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تعافي قطاع السياحة والاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية أجبر تنظيم الاخوان الارهابي والجزيرة علي فبركة أخبار و شائعات مضللة ضد مصر.



وتابع بشير عبد الفتاح، أن قناة الجزيرة بوق الفتنة ومنصة الخونة و أن الإخوان جماعة إرهابية تحترف التزييف والكذب والفبركة، مشيرا إلى أن ظلمات الشائعات يبددها ضياء الانجازات الحقيقية التي تقوم بها مصر.