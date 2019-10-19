مش هتصدق.. 3 طرق تخلصك تمامًا من انسداد المصارف

كثير من السيدات تعانى من أنسداد المصارف وذلك يحدث لأسباب عديدة منها أستهلاك المياة كثيرًا أو تساقط الشعر بداخلها، أو عدم تنظيفها بشكل مستمر لذلك قام موقع homemaking بتقديم أفضل الحلول للتخلص من هذه المشكلة.



1-مسحوق الغسيل

كل ما عليك هو وضع القليل من مسحوق الغسيل داخل المصارف والقليل من الماء الدافئ وسوف نتخلص من الانسداد.



2- الملح

الملح ليس فقط للطعام ، ولكن عند وضع نصف كوب من الملح داخل المصرف ونضيف إليه الماء المغلى ونتركة لمدة نصف ساعة وسوف يقضى على كل شئ



3- الخل وصودا الخبز

يعد الخل وصودا الخبز من أهم المكونات فى المنزل لأنه يساعد فى أشياء كثيرة، وعند وضع نصف كوب من الصودا مع نصف كوب من الخل ويضاف ‘ليه الماء المغلى سوف يعمل على تحطيم هذا الانسداد.



