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منوعات

علقة موت لـ رجل مسن .. فيديو صادم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:53 م
صدى البلد
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أحمد شريف
رفض رجل الدفاع عن نفسه بعد لكمه بوحشية في وجهه من قبل بلطجية مستفزًا إياهم، بقوله هذا كل ما لديكم.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، بدأت مجموعة من 5 بلطجية تخويف الرجل وسؤاله "ما الذي أتى به إلى المكان الذي كان يسير به؟"، وذلك خارج مدخل بار في مدينة برمنجهام البريطانية.

ويوضح الفيديو رجلا ضخم الجثة يرتدي ملابس رياضية رمادية وهو يلكم شخصا يكبره بالعمر بشكل عنيف في وجه عدة مرات، ليتركه ينزف من أنفه ووجهه، وسط صراخ وعويل المارة، في حين يرفض الرجل المعتدى عليه الدفاع عن نفسه بشكل غير مفهوم.

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