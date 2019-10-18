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أخبار البلد

الأطباء: الالتهاب السحائي من أخطر الأمراض المعدية ويؤدي للموت

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الاطباء، إن الالتهاب السحائي يعد من اخطر الامراض المعدية التي قد تودى للوفاة، مضيفا أنه عبارة عن التهاب بالاغشية المحيطه بالمخ والحبل الشوكى وممكن ان تكون على شكل بكتري او فيروسى او فطرى .

وأكد السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الأطباء هم أكثر عرضة لعدوى الالتهاب السحائى نتيجة التعامل المباشر مع المرضى وسهولة انتقاله من المريض للطبيب، مضيفا أن ذلك يرجع لعدم توافر وسائل منع انتقال العدوى بالطريقة المثلى فى أغلب المستشفيات مع صعوبة تشخيص المرض فى بدايته لتشابه أعراضه مع أعراض بعض الأمراض المشهورة .

وأوضح عضو المجلس، أن أعراض مرض التهاب السحائي هي ارتفاع في درجة الحرارة والصداع وتصلب الرقبة، وتشمل أيضًا الغثيان والقيء والهلوسة، وحدوث تشنجات .

وحذر السيد، من التعامل المباشر بدون استخدام جميع الاحتياطات الازمة من وساءل منع العدوى واتخاذ الوسائل الوقائية المتعارف عليها عند التعامل مع أى حالة اشتباه التهاب سحائى.

وأكد عضو المجلس، على ضرورة إعادة النظر فى بدل العدوى للأطباء؛ لأنه لا يتناسب نهائيا مع المخاطر التى يتعرض لها الأطباء.
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