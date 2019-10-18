أبرزها شطف المكرونة .. تعرف على 5 خرافات عن الطبخ



- غسل المكرونة قبل طبخها



يعتاد الكثير من الأفراد على شطف المعكرونة قبل طهيها ومع ذلك ، يؤدي ذلك التصرف فقط إلى إزالة النشويات التي تساعد على تكثيف الصلصة وإضافة نكهة.



- يتبخر الكحول أثناء الطهي



يضيف الكثير من الناس النبيذ أو الكحوليات الأخرى إلى الصلصات والأطباق أثناء الطهير ويتخبر جزء منه وليس بأكمله.



-إضافة الملح إلى ماء المكرونة يجعله يغلي بشكل أسرع



وهي أسطورة الطهي الأكثر شيوعًا فإضافة الملح إلى وعاء من الماء لن يجعله يغلي بشكل أسرع سوف يعطي لبعض الماء (والمعكرونة) نكهة.



- إضافة زيت الزيتون إلى الماء المغلي يمنع المكرونة من الالتصاق



عندما تضيف زيت الزيتون إلى قدر من الماء المغلي ، فمن المحتمل أن يطفو مباشرة إلى الأعلى، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتسبب زيت الزيتون في انزلاق الصلصة فورًا.



للمطبخ خرافات غريبة ومنتشرة وليست لها أساس من الصحة وتعتمد معظم الامهات على تصديقها لذلك سنعرض لكم 4 خرافات عن المطبخ لتكذيبها وفقًا لموقع home making.