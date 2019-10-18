غلق 10 منشآت غذائية وإعدام طنيّ أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية شنت حملة مكثفة على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية حيث تم المرور على ٥٤ منشأة.



وأضاف: أسفرت الحملة عن إعدام ٢ طن و ٣٤٥ كجم من الأغذية وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم تحرير ٥٧ محضر جنحة صحية ، وتم سحب ١٨١ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق عدد ١٠ منشآت غذائية بالمحافظة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة .



وأكد وكيل الوزارة إستمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.