بعيد عن الطبخ.. 5 استخدامات غريبة للملح

قد تغفل النساء عن فوائد "الملح"، وقد لا تعرف استخداماته سوى في طهي الطعام فقط، لكنه مادة سحرية ويدخل في حل العديد من المشاكل الخاصة بالبشرة والشعر والتنظيف، بعيدًا تمامًا عن مجال الطهي.



يمكنك استخدام الملح في العديد من الأمور الأخرى الخاصة بجمال المرأة، بحسب موقع glowpink :



1- علاج حب الشباب :

يمكنك استخدام الملح في علاج أزمة حب الشباب عن طريق خلط 5 ملاعق من الملح مع كمية قليلة الماء حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم افرديها على بشرتك مكان الحبوب واتركيه حتى يجف.



2- تبييض الأسنان :

ضيفي ملعقة من الملح مع ملعقة من صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم" واغمسي فرشاة الأسنان به واغسلي بها أسنانك فهو يعمل على تبييض الأسنان بشكل فعال.



3- تقشير فروة الرأس :

ضيفي 2 ملعقة كبيرة من الملح الخشن إلى علبة الشامبو الخاصة بك، واستخدميه عند غسل الشعر مع تدليك فروة الرأس جيدًا لتقشيرها وإزالة طبقة القشرة والخلايا الميتة وتحسين الدورة الدموية بالرأس.



4- مقشر للبشرة :

تقشير البشرة خطوة يجب أن تقومي بها أسبوعيًا باستخدام وصفة طبيعية منزلية غير مكلفة، ويمكنك استخدام 2 ملعقة ملح مع 2 ملعقة زيت زيتون وتقشير البشرة وفركها بالخليط لمدة 5 دقائق لإزالة طبقة الخلايا الميتة .



5- تبييض المنطقة الحساسة :

يمكنك استخدام الملح في تبييض الأماكن الحساسة، من خلال مسح الإبطين بزيت الزيتون، ثم غمس نصف ليمون في الملح وفرك الإبطين بها لمدة دقائق ثم اتركيها ربع ساعة واغسليها .