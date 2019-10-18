رشوان توفيق: لم أندم على مشهد قدمته وراض عن كل أعمالي الفنية

قال الفنان رشوان توفيق، إنه لم يندم على مشهد قدمه فهو راض تماما على أعماله الفنية، ولكنه لم يحالفه الحظ في عدد من الأدوار خاصة مع الفنانة فاتن حمامة في بدايته الفنية، حيث رشح لعدة أدوار معها لكنه لم يحالفه الحظ.



وتابع "توفيق"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي"، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه عمل مع الفنانة فاتن حمامة بعد ذلك في مسلسل "ضمير ابلة حكمت" بعدما رشح لعده ادوار سابقة معها.



واضاف أنه عمل مع العديد من كبار الفنانين بعد ذلك، مؤكدا ان دوره مع الفنان يحيي الفخراني في مسلسل "الليل واخره" احدثزضجة كبيرة وقتها.

