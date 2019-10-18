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مرأة

على الرصيف.. ريهام أيمن تشعل إنستجرام بـ إطلالة ساحرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت ريهام أيمن صورة جديدة لها عبر إنستجرام بإطلالة ناعمة ورقيقة، ونالت إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق أحدهم "جميلة كالعادة".

وأطلت ريهام أيمن بـ بدي أبيض مدمج باللون الكاشمير مع بنطلون أسود، وانتعلت حذاء باللون الأسود، ووضعت ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها مع أحمر شفاه باللون الكاشمير.

واختارت ريهام أيمن مجموعة أنيقة من الإكسسوارات فارتدت ساعة يد مع أسورة رقيقة لإكمال إطلالتها، واعتمدت على إسدال شعرها البني بطريقة تتناسب مع إطلالتها.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها.
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