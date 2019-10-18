هيثم شعبان: سيراميكا كليوباترا شكل تاني بالصفقات الجديدة

أكد هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن المنافسة في مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة في الموسم الحالي ستكون قوية للغاية، بعد هبوط ثلاث فرق من الدوري الممتاز إلى تلك المجموعة، أصبح هناك أكثر من 8 فرق تنافس على خطف تذكرة التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة.



وأضاف هيثم شعبان أنه خاض 26 مباراة ودية استعدادا للدوري، وهذا ليس رقما كبيرا بسبب طول فترة الإعداد ما بين الموسمين والتي استمرت ما يقرب من أربعة أشهر، وتضمنت اللقاءات الودية عدد كبير من المباريات لتحليل العناصر سواء الجديدة أو القديمة، للوقوف على القوام النهائي والأساسي للفريق، وهو ما اضطر الجهاز الفني إلى خوض عدد مباريات ودية في وقت غير مناسب.



وأشار إلى أن المباريات الودية الفعلية للفريق كانت ما يقرب من 10 مباريات فقط.



وأضاف هيثم شعبان في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، ان المباريات الودية، كانت مفيدة للغاية، وحققت أهدافها بالوصول إلى التجانس بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، وكذلك تحديد التشكيل الأساسي قبل انطلاق الدوري، لا سيما وأن الفريق سيخوض المباريات في الموسم الجديد بشكل مختلف عن الموسم الماضي.



وأردف المدير الفني: "نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا، لا سيما وأن الصفقات الجديدة تعاقدنا معها لتغيير شخصية الفريق، وهو ما دفعنا إلى الاستغناء عن عدد من اللاعبين المميزين، مسابقة الموسم الحالي قصيرة، وفيها ضغوط كبيرة، وكنا نبحث عن لاعبين يمكنهم تحمل تلك الضغوط والظروف التي نمر بها في المسابقة، لأن ذلك كان سببا في خسارة العديد من النقاط في الموسم الماضي، ونسعى إلى تدارك الأخطاء قبل انطلاق المسابقة يوم الاثنين المقبل".



واردف: "تعاقدنا مع 18 صفقة جديدة في كل المراكز ما عدا مركز حراسة الرمى، احتفظنا بالحراس الثلاثة من الموسم الماضي بالإضافة إلى 8 لاعبين أخرين، وأضفنا إليهم عناصر جديدة تمتلك الخبرات الكثيرة والشخصية القوية في مختلف المراكز".