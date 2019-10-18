مجموعات مجانية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.. برعاية وبمقر مستقبل وطن بكرداسة

في إطار النشاط الخدمي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، نظم الحزب مجموعات مجانية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بمركز كرداسة.



وشهدت المجموعات حضورا ملحوظا من التلاميذ تم خلالها شرح بعض مقررات المنهج الدراسي، للمرحلة الابتدائية، وذلك تخفيفًا على أولياء الأمور.



يشار إلى أن مستقبل وطن يكثف في الفترة الأخيرة نشاطه الخدمي الداعم للأسرة الفقيرة والأكثر احتياجًا، ضمن مبادرة حياة كريمة التي تتبناها الحكومة، حيث يقوم الحزب بتنظيم معارض لتوزيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، إلى جانب تنظيم مجموعات للتلاميذ.