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مرأة

بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر

السبت 19/أكتوبر/2019 - 03:32 ص
اطلالات مي عمر
اطلالات مي عمر
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رشا عوني
لقطة صغيرة من حفل خاص جعلت الفنانة مي عمر حديث مواقع التواصل الإجتماعي وتصدرت مؤشرات البحث بجوجل، بعد انتشار مقطع فيديو لها برفقة زوجها المخرج محمد سامي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في اليونان، وقبلها زوجها قبلة رومانسية احتفالًا بها.

وخلال الفترة الأخيرة ظهرت مي عمر بالعديد من الإطلالات التي اعتبرها جمهورها جريئة، كان أخرها في مهرجان الجونة السينمائي حيث اختارت مي عمر عدة فساتين مميزة أنيقة لكن بعضها كان مكشوفًا و البعض الأخر قصيرًا بشكل عرضها للانتقاد من جمهورها.

حساب مي عمر على أنستجرام يضم العديد من الصور واللقطات المميزة لها، فهي تهتم بعالم الموضة والأناقة وتختار ألوان وفساتين مميزة ومختلفة وبها بعض الشيئ من الجراءة، لكنها بشكل عام تبهر جمهورها بأناقتها في كل مرة تنشر صورة لها على حسابها.
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
بعد تصدرها جوجل بسبب بوسة.. 20 إطلالة أنيقة لـ مي عمر
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