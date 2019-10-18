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توك شو

رشوان توفيق يكشف تفاصيل اتصاله بـ جيهان السادات بعد رؤية الرئيس الراحل.. فيديو

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:17 م
رشوان توفيق
رشوان توفيق
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قسم التوك شو
قال الفنان رشوان توفيق، إنه أصيب بصدمة كبيرة للغاية بعد نكسة عام 1967 ويدعو الله سبحانه وتعالى في صلاة حتى يتحقق النصر.

وتابع توفيق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه شاهد رؤية في المنام ووجود الرئيس جمال عبد الناصر يقف بجانب طائرة ويرفع بيديه بعلامة النصر.

وأضاف الفنان رشوان توفيق، أنه شاهد في الرؤية ضابطا بجانب الرئيس جمال عبد الناصر وسمع اسمه في الرؤية وحيد رمضان، وفي رؤية أخرى وجد الرئيس السادات يضع يديه على كتفه يرتدي بدلة التشريفة وقال لا إله إلا الله ثم رد عليه وقال محمدا رسول الله ووجد يديه تنسحب من على كتفه حينها.

وكشف رشوان توفيق أنه حكى تلك الرؤية إلى وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، وقال له إنه شهيد، ثم أبلغ السيدة جيهان السادات بتلك الرؤية.
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