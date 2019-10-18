Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن زيارته الحالية إلى أوروبا رعوية والهدف منها زيارة أبنائنا وأحبائنا الأقباط، كما انها تقوم على أرضية المحبة القوية والتفاهم التى تربط العلاقات بين مصر وفرنسا.

وقال البابا تواضروس الثاني - في تصريح له اليوم عقب زيارته اليوم لمجلس الشيوخ الفرنسي - إن مقابلة رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كانت طيبة للغاية، وكانت فرصة للحديث والحوار في العديد من المجالات، أهمها مجال التربية والتعليم وأهمية المدارس والثقافة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني أنه تمت مناقشة أهمية الثقافة وبناء الإنسان في صورة بحيث يستطيع أن يعيش في سلام، لافتا إلى أن اللقاء كان فرصة طيبة للتعرف على أعضاء ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وسأحمل العديد من الذكريات الطيبة عن هذه الزيارة.

ودوَّن قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة في سجل كبار الزوار بمجلس الشيوخ الفرنسي، كما تم التقاط العديد من الصور التذكارية معه في اجواء من المحبة والود.
البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور
البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور
البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور
البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور
البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور
Advertisements

ترشيحاتنا

ذهبنا لصلاة الجمعة ولم يأتِ الخطيب فاستمعنا من الراديو فهل صلاتنا صحيحة.. فيديو

هل يشارك محمد صلاح في مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يجيب

حمادة المصري: الأهلي فاكر إن الزمالك سبب تأجيل القمة 119

الجيش السوري يرفع العلم الوطني على حدود تركيا

بـ بجامة كستور.. ياسمين الخطيب تثير الجدل على إنستجرام

أنا جعت وعلي ديون.. نادين الراسي تتظاهر في لبنان وتحرق إطارات السيارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور

حادث مأساوي.. مراهق في الـ16 ينتحر بسبب تعذيب والده لوالدته.. شاهد

أخرهن بيلا حديد.. 5 نجمات حصدن لقب أجمل امرأة بالعالم