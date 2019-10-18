البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن زيارته الحالية إلى أوروبا رعوية والهدف منها زيارة أبنائنا وأحبائنا الأقباط، كما انها تقوم على أرضية المحبة القوية والتفاهم التى تربط العلاقات بين مصر وفرنسا.



وقال البابا تواضروس الثاني - في تصريح له اليوم عقب زيارته اليوم لمجلس الشيوخ الفرنسي - إن مقابلة رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي كانت طيبة للغاية، وكانت فرصة للحديث والحوار في العديد من المجالات، أهمها مجال التربية والتعليم وأهمية المدارس والثقافة.



وأضاف البابا تواضروس الثاني أنه تمت مناقشة أهمية الثقافة وبناء الإنسان في صورة بحيث يستطيع أن يعيش في سلام، لافتا إلى أن اللقاء كان فرصة طيبة للتعرف على أعضاء ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي وسأحمل العديد من الذكريات الطيبة عن هذه الزيارة.



ودوَّن قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة في سجل كبار الزوار بمجلس الشيوخ الفرنسي، كما تم التقاط العديد من الصور التذكارية معه في اجواء من المحبة والود.