إقامة حفل فريق واما غدا.. تفاصيل

يستعد فريق "واما" لإحياء حفلتهم غدا بجامعة "مصر للعلوم والتكنولوجيا" ومن المتوقع أن يؤدي الفريق عددا من أغاني أحدث ألبوماته "الصيف ابتدا" وسط حضور جماهيري ضخم.



ونشر الفنان أحمد الشامي أحد أعضاء الفريق صورة إعلان الحفل علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".



وكان فريق واما أصدر أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقاتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.