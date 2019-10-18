منكوشة ستايل.. رضوى الشربيني تسخر من نفسها

نشرت الاعلامية رضوي الشربيني صورة على حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" على خاصية "استوري" تسخر فيها من نفسها.



ظهرت رضوى في الصورة وهي "منكوشة" الشعر وعلقت قائلة: "منكوشة ستايل".



يذكر أن الاعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".



و يتناول البرنامج مشاكل النساء العاطفية، وكل ما يخص تجميل المرأة.