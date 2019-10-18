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فن

منكوشة ستايل.. رضوى الشربيني تسخر من نفسها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:37 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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قسم الفن
نشرت الاعلامية رضوي الشربيني صورة على حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" على خاصية "استوري" تسخر فيها من نفسها.

ظهرت رضوى في الصورة وهي "منكوشة" الشعر وعلقت قائلة: "منكوشة ستايل".

يذكر أن الاعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".

و يتناول البرنامج مشاكل النساء العاطفية، وكل ما يخص تجميل المرأة.
منكوشة ستايل.. رضوى الشربيني تسخر من نفسها
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