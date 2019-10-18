ريال مدريد يقترب من التعاقد مع لاعب مغربي .. تفاصيل

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع اللاعب المغربي محمد إحتارين متوسط ميدان فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي.



وذكر موقع "أوكداريو" الإسباني أن كشافي النادي الملكي يتابعون اللعب عن كثب في مبارياته في الدوري الهولندي وأن متصدر الليجا مُعجب كثيرًا بالمستوى الذي يظهره إحتارين، خاصة مع قدرته على شغل العديد من المراكز بالشق الهجومي.



وأضاف الموقع أن إحتارين يمكنه أن يؤدي دور الجناح بالإضافة لإمكانية شغره مركز صناعة اللعب، لامتلاكه قدرات كبيرة في المراوغة والاختراق، وقدرته على تمرير كرات دقيقة للمهاجمين.



يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت اسم حكيم زياش جناح نادي أياكس الهولندي بالإنتقال لصفوف نادي العاصمة الإسبانية.



ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة ، متفوقًا على غريمه التقليدي نادي برشلونة ، صاحب المركز الثاني ، والذي يملك في جعبته 16 نقطة.