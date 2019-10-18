اتفاق حكومة السودان وجماعات مسلحة على خارطة طريق لمحادثات سلام

قال السودان وجماعة مسلحة كبيرة إنهما اتفقا اليوم الجمعة على خارطة طريق تتيح استئناف محادثات سلام معلقة وتعطي قوة دفع لجهود الحكومة لإنهاء الصراعات العديدة في البلاد.



واتفقت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال على أن تتركز المفاوضات على القضايا السياسية أولا تليها القضايا الإنسانية ثم الترتيبات الأمنية.



وجاء الإعلان عن الاتفاق اليوم الجمعة خلال محادثات سلام يستضيفها جنوب السودان المجاور بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة عديدة. وستستمر المحادثات مطلع الأسبوع.



وكانت المحادثات قد بدأت بين المجلس الحاكم في السودان والجماعات المسلحة يوم الاثنين لإنهاء صراعات استمرت سنوات، وهو شرط مسبق لرفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.



وجرى تعليق المحادثات جزئيا يوم الأربعاء بعد أن اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال التي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الواقعتين في جنوب البلاد قوات الدعم السريع السودانية باحتلال مناطق جديدة ومهاجمة واعتقال تجار.



وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لـ«رويترز» إن الحكومة وافقت على مطالب الحركة لاستئناف المحادثات.



وقال إن الحركة علقت المفاوضات بسبب ما وصفه بالانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة. وأضاف أن الحكومة سحبت قواتها وأعلنت وقف الأعمال العدائية بالإضافة إلى الإفراج عن الأشخاص المعتقلين.



وأكدت الحكومة أن المحادثات ستستأنف غدا السبت، وقال المتحدث باسم الحكومة محمد التعايشي إن الحكومة مستعدة لبدء المناقشات غدا حول النقاط الثلاث التي تم الاتفاق عليها.



وتدير السودان حكومة انتقالية بعد أن تم عزل الرئيس عمر البشير في أبريل في أعقاب احتجاجات استمرت شهورا.



وتتوق الحكومة الجديدة إلى إبرام اتفاقات سلام مع الجماعات المسلحة، والحكومة التي تعاني من نقص شديد في العملة الصعبة في حاجة ماسة إلى التخفيف من عبء الديون والحصول على قروض من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



لكن وجود السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب يحرمها من مثل هذا الدعم، ومن الممكن أيضا أن يفتح رفع السودان من القائمة الأمريكية الباب أمام الاستثمار الأجنبي.