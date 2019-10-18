Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إدعاءات ومزاعم.. الداخلية التونسية تحذر من تصريحات تمس أمن الدولة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:31 م
صدى البلد
Advertisements
رحيم يسري
أكدت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة أنها سجّلت مؤخرا تكرار تعمد بعض الأطراف ذات الانتماءات والصفات المختلفة الإدلاء في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بتصريحات يُعد بعضها خطيرا لمساسه بالمؤسسة الأمنية المؤتمنة تبعا للنص الدستوري بحفظ الأمن والنظام العامين وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، مع المحافظة على الحريات وفي إطار الحياد التام.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عددا كبيرا من التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف تتضمن إدعاءات ومزاعم مغرضة من شأنها "المساس بأمن الدولة والمصلحة العليا للبلاد"، إضافة إلى أنها تمثل خرقا واضحا للقوانين النافذة وخاصة منها الفصلين 54 و55 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر، فضلا عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالثلب والإدعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.

وأوضحت أن العديد من هذه التصريحات تُعد مُخالفة لأحكام الفصل 78 من القانون الأساسي والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي نص على ترتيب جزاء قانوني عن كل ما من شأنه أن يُعرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية للخطر وذلك بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم.، وفقا للبيان.

وشددت الداخلية على أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تعمّد الإساءة أو التشكيك أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها، وهي تدعو تبعا لذلك إلى النأي بها عن كل أنواع التجاذبات للتفرغ إلى القيام بالمهام الموكُولة لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخرهن بيلا حديد.. 5 نجمات حصدن لقب أجمل امرأة بالعالم

أبوان من الجحيم .. قتلا رضيعهما وألقيا بجثته في بئر وهو محبوس داخل صندوق

مشهد يحبس الأنفاس.. ثعبان طوله 10 أقدام يهاجم مسنا ويلتف حول عنقه

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

حادث مأساوي.. مراهق في الـ16 ينتحر بسبب تعذيب والده لوالدته.. شاهد

كفارة من حلف على فعل شيء ثم تراجع عنه .. الإفتاء توضح | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

البابا تواضروس: مصر وفرنسا تجمعهما علاقات قوية من التفاهم والمحبة|صور

حادث مأساوي.. مراهق في الـ16 ينتحر بسبب تعذيب والده لوالدته.. شاهد