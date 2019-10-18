شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

في واقعة غريبة من نوعها، قامت شركة طيران أرجنتينية بطرد راكبة بريطانية شابة من رحلة جوية قبيل إقلاعها، لكن ذلك لم يحدث إثر تسبب الراكبة في فوضى على متن الطائرة أو دخولها في شجار مع أحد أفراد الطاقم مثلًا، بل يرجع السبب وراء ما حدث إلى كونها تعاني من "حساسية شديدة تجاه المكسرات".



وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المعلمة البريطانية المتدربة "مليري ويليامز" كانت على متن طائرة متجهة من مدينة "بوينس آيرس"، عاصمة الأرجنتين، وأخبرت أفراد الطاقم بشأن الحساسية التي تعاني منها، كما تفعل عادة خلال رحلات الطيران.



لكن "ويليامز"، التي تبلغ من العمر 20 عامًا، صُدمت عندما أمرها موظفو شركة الطيران بمغادرة الطائرة قبيل إقلاعها.



ونقلت "ديلي ميل" عن "ويليامز" قولها إنها كانت تخشي أن تصاب برد فعل تحسسي خلال الرحلة الجوية، ولذلك فقد أوضحت لموظفي شركة الطيران أنها من الممكن أن تصاب بـ"صدمة حساسية" في حال تواجدت في مكان مغلق يتم فيه استهلاك المكسرات، لكنهم لم يتفهموا وضعها.



وتابعت "ويليامز" قائلة إن الطعام الوحيد الذي كان لديهم من أجل الركاب عبارة عن عبوات من الفواكه المجففة والمكسرات، وقد قالوا إن عدم تقديم المكسرات خلال الرحلة الجوية من شأنه أن يؤثر على عدد أكبر من الركاب.



الجدير بالذكر أنه كان من المقرر في البداية أن تسافر "ويليامز" على متن الرحلة الجوية التي تستغرق ساعتين ونصف الساعة من أجل الوصول إلى وجهتها في منطقة "باتاجونيا" الواقعة جنوب الأرجنتين، لكنها اضطرت عقب طردها من الطائرة إلى السفر على متن حافلة في رحلة استغرقت 26 ساعة من أجل الوصول إلى وجهتها.