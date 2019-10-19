صفية وقابيل يواصلون كان لك معايا.. وعائشة بن أحمد ضيف شرف الفيلم

يواصل صناع فيلم "كان لك معايا" تصوير المشاهد النهائية من العمل داخل إحدى الاستوديوهات بمنطقة الهرم .



حيث تدور أحداث فيلم "كان لك معايا" فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو من تأليف وإخراج روجينا بسالى.



ويقوم ببطولة الفيلم الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل ، واللذان يعودان للالتقاء الفنى بعد أكثر من 21 عامًا منذ ان قدما معًا مسلسل هوانم جاردن سيتى، وبالاضافة الى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد وعدد من ضيوف الشرف ومن إنتاج المركز القومى للسينما.



ومن المقرر أن تظهر عائشة بن أحمد كضيف شرف فى أحد مشاهد فيلم "كان لك معايا"، الذي تم تصويره أمس داخل احد الاستديوهات .