فعاليات مكثفة لمستقبل وطن اليوم.. مبادرة لمواجهة البطالة.. مجموعات مجانية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بكرداسة

مستقبل وطن ينظم ندوة عن سرطان الثدي بالوادي الجديد ضمن مبادرة "أنت عظيمة"

مجموعات مجانية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.. برعاية وبمقر مستقبل وطن بكرداسة

مبادرة لمواجهة البطالة.. "مستقبل وطن" بالوادى الجديد يتابع أعمال مبادرة "مهنتك مستقبلك"









شهد أمس الجمعة، فعاليات مكثفة لحزب مستقبل وطن، حيث واصلت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن، في محافظة الوادي الجديد، فعاليات مبادرة "أنتِ عظيمة" والتى أطلقها الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وبإشراف أمينة المرأة بالأمانة المركزية، النائبة رشا رمضان، وتحت رعاية النائب جمال أدم أمين الحزب بالمحافظة، والدكتورة كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بأمانة مركز الخارجة، وتأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من أجل العمل على تحسين أوضاع المرأة المصرية خلال الفترة المقبلة.





حيث نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن أمانة الخارجة، ندوة علمية موسعة عن ضرورة الكشف المبكر على "سرطان الثدى "للسيدات، بحضور عضوي مجلس النواب النائب جمال آدم أمين الحزب بالمحافظة والنائبة ابتسام أبو رحاب عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالمحافظة.





وبدأت الندوة والتي حاضرت بها الدكتورة منال مسلم ممثل الصحة بالوادي الجديد الحاصلة على عدة دورات في هذا المجال عن كيفية الفحص المبدئى للسيدات لاكتشاف المرض وأكدت على أن اكتشاف المرض مبكرا يساهم في سرعة العلاج والسيطرة على المرض فى مراحله الأولى.





وقالت كاميليا كمال أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بأمانة الخارجة، إن عقد هذه الندوة تأتي دعمًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الحملة القومية للكشف المبكر لسرطان الثدي والتي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل.





ومن جانبها، أشارت النائبة ابتسام أبو رحاب أمينه المرأة، إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات سوف تنظم بقرى مركز الخارجة للتوعية ورفع الوعى الصحى للسيدات حول خطورة المرض.





وبدأ مستقبل وطن، في محافظة الوادى الجديد، في إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك برعاية وزارة القوي العاملة ومحافظة الوادى الجديد، والتنسيق مع النائب تاملا عبد القادر الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة.





حيث تفقد النائب جمال أدم، أمين حزب مستقبل وطن، بمحافظة الوادى الجديد، مشروع "مهنتك مستقبلك" بالوحدة المحلية لقري ناصر بمركز الخارجة للفتيات على مهنة الخياطة والذي يضم عدد 15 متدربة لمدة شهر وأيضا 15 شاب لمهنة الكهرباء والسباكة بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.





وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن، بمحافظة الوادي الجديد، عن بدء فعاليات مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرية ناصر الثورة جنوب مدينة الخارجة، بالتعاون بين المحافظة ووزارة القوي العاملة وحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.





وأكد تامر، النائب تامر عبد القادر، الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، أن أمانة الحزب برئاسة النائب جمال ادم، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة القوي العاملة، ومحافظة الوادي الجديد بدأت، فعاليات المبادرة، انطلاقا من قرية ناصر الثورة بمدينة الخارجة، كذا تقديم كافة سبل الدعم لتنظيمها وإنجاحها علي أرض المحافظة.





وأوضح أن المبادرة تتضمن تدريب 15 سيدة علي مهنة الخياطة، ومنح أكفأ ثلاث سيدات ماكينة خياطة هدية، وكذا تدريب 15 عامل علي مهنة السباكة ومثلهم علي مهنة الكهرباء ومنح أكفأهم 6 حقيبة عده هدية، مع منحهم جميعا رخصة مزاولة المهنة من وزارة القوي العاملة، علي أن تتولي أمانات حزب مستقبل وطن بقري ومراكز المحافظة اختيار المتدربات والمتدربين الأكثر احتياجًا، وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات الحزب في القري، لتصل المبادرة لمن يستحق.





وفي إطار النشاط الخدمي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، نظم الحزب مجموعات مجانية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بمركز كرداسة.





وشهدت المجموعات حضورا ملحوظا من التلاميذ تم خلالها شرح بعض مقررات المنهج الدراسي، للمرحلة الابتدائية، وذلك تخفيفًا على أولياء الأمور.



