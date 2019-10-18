خادمة يختل توازنها أثناء تنظيف نافذة خارجية بالدور السابع.. فيديو صادم

في مشهد يحبس الأنفاس اختل توازن خادمة من حافة شرفة بمبنى مرتفع، أثناء قيامها بتنظيف الجزء الخارجي من الشرفة بشقة شاهقة الارتفاع.



فيما تم تصوير اللقطات المرعبة من قبل أحد المارة بالشارع بمنطقة كرامر في بوينس آيرس، الأرجنتين.



وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ملي"، يركز المصور عبر الكاميرا على المرأة الشابة التي قفزت إلى حافة خارج نافذة زجاجية لتنظيفها.



ويوضح الفيديو سيدة تقوم بتنظيف الزجاج الخارجي لنافذة منزلها بالدور السابع دون وجود أي شيء ليحميها من السقوط، في حين تجاهد من أجل عدم اختلال توازنها وهي على حافة الشرفة.





