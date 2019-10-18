توفيق عكاشة: انتصار أكتوبر فاجأ العالم .. فيديو





لافتا الي ان هذا الانتصار غير مجرى التاريخ وينظر الكل اليه على أنه انتصار لمصر والعرب على إسرائيل فقط، بل جاء وكأنه على العالم أجمع.



وأوضح عكاشة، خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أنه لابد ان نتوقف هنا لكي نأخذ العبر وأن اسرائيل في ذلك الوقت دولة معادية لمصر قبل توقيع اتفاقية السلام ، وبعدها أصبحت إسرائيل دولة كسائر الدول التي تربطها علاقات بينها وبين مصر وعضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأضاف عكاشة، أن انتصار أكتوبر لم يكن في الحسبان ولم يقع في حسابات إسرائيل ولا حتى في حسابات الكهنة السياسيين الكبار في اسرائيل وانما كانت مفاجأة أذهلت العالم كله وأظهرت للعالم انه لأول مرة يملك العرب الإرادة والاتحاد تحت قيادة واحدة وهي قيادة الرئيس الراحل محمد انور السادات وقبول كل رؤساء الدول العربية ان يقوموا بدورهم وفقا للخطة الموضوعة للحرب.

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا مازلنا نعيش الاحتفال بذكرى نصر حرب أكتوبر.