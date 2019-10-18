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اقتصاد

حربي: الإشادات الدولية بتعافي الاقتصاد الوطني تعكس ما قامت به مصر

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:23 م
محمد حربي
محمد حربي
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ولاء عبد الكريم
أكد محمد حربى رئيس غرفة صناعة دباغة الجلود باتحاد الصناعات ان اشادة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بالاصلاح الاقتصادى المصرى، يؤكد ان مصر نجحت فى وضع إجراءات اصلاحية وصل صداها للخارج، واصبحت رسالة للاستثمار الخارجى بتحسن المناخ الاستثمارى فى السوق المصرى. 

وأضاف حربى فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" ان الاصلاح الاقتصادى لم يكن يقتصر على إصلاحات اقتصادية واستثمارية بل بالتوازي مع وضع حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ولفت إلى أن الاصلاح لم يقتصر على التشريعات والقوانين وانما فى نوعية المشروعات التى نفذتها الحكومة كمشروعات الطاقة ، والعقارات، وانشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والمجمعات الصناعية وغيرها.

تجدر الإشارة إلى انه أشاد كل من رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد كريستينا جورجيفا، بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، وتحسين مناخ الاستثمار خصوصًا مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، والذى سبق أن اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولى والتى مثلت مصر خلالها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأكدت كريستينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن مصر نجحت فى وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، بالنجاحات التى حققتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، موضحا أن الإصلاحات التى نفذتها مصر فى مجال الطاقة فتحت الباب أمام أقوى استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن محطة الطاقة الشمسية فى بنبان، جذبت الكثير من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات فى مجال الطاقة.
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