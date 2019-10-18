لعشاء لذيذ.. طريقة سندوتشات الدجاج بالمايونيز

تفكر الأمهات طوال اليوم فيما تقدمه لأسرتها في وجبة الفطار والغذاء والعشاء، لتقضي يومها بالكامل في المطبخ لتفي بالغرض، وحتى لا تقعين في حيرة وجبة العشاء نقدم لك طريقة عمل الدجاج بالمايونيز والتي يمكنك إعدادها في دقائق معدودة.



المقادير:



- قطع من صدور الفراخ.

- 4 ملاعق كبيرة من المايونيز.

- 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-1/2 ملعقة صغيرة من الملح.



طريق الإعداد:

- نسلق الدجاج جيدًا.

- نمزج الملح والفلفل مع المايونيز.

- نقوم بتقطيع الدجاج قطع صغيرة ثم نضيف المايونيز، ونقلبهم جيدًا.

- يمكن تقديمه كسندوتشات فينو، أو وضعه في عيش سوري.

- بالهنا والشفا.