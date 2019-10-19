افتتاح تطوير 11 غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش في جامعة عين شمس.. اليوم

تفتتح جامعة عين شمس اليوم السبت، أعمال تطوير ١١ غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعي وذلك في الواحدة ظهرا بمركز التدريب بكلية الطب.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.



ومن المقرر عقد لقاء صحفي قبيل الافتتاحات يتضمن نقل حي للافتتاح من داخل غرف العمليات.



ويشهد الافتتاحات نواب رئيس الجامعة وإ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية وأ.د. أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب ومديري المستشفيات المختلفة ولفيف من الأطباء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الطبي.