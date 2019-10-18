جبال نيوم بالسعودية تتحول لشلالات خلابة

حولت الأمطار التي هطلت على منطقة نيوم جبالها إلى شلالات جذابة وسط أجواء رائعة شهدتها المنطقة الأيام الماضية مما دعا الأهالي للخروج إلى الصحراء.



وكونت مياه الأمطار السيول شلالات كما رسمت مياهها المنحدرة من قمم الجبال لوحة خلابة.



وهرع الأهالي خلال الإجازة الأسبوعية للاستمتاع بالأجواء الخلابة بعد كميات الأمطار التي هطلت على المنطقة فيما استوقفت تلك الشلالات الأهالي للاطلاع والاستمتاع بهذا المشهد والتقاط الصور التذكارية.

