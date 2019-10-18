Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لأصحاب الدايت.. عشاء خفيف وقليل السعرات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:31 م
شوفان بالحليب والعسل
شوفان بالحليب والعسل
Advertisements
نهى حمدي
يفضل في وجبة العشاء أن تحصلي على وجبة خفيفة كي لا تكسبك الوزن أو تسبب مشاكل عسر الهضم في أثناء النوم، ومن تلك الوجبات اللذيذة والمفيدة والتي تتمتع سعرات حرارية قليلة هو الشوفان بالعسل.

مقادير الشوفان بالعسل:

-1/2 كوب من الشوفان.
- كوب حليب.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- رشة من القرفة"حسب الرغبة".
- فراولة أو موز.
- فواكة مُجفّفة أو مكسرات "حسب الرغبة"

طريقة تحضير الشوفان بالعسل:

- في طبق عميق نسكب الشوفان ونضيف إليه الفواكه والمكسرات.
- نسكب الحليب على الشوفان ونضيف العسل ورشة القرفة ونخلطه.
- يتم كل ذلك على البارد دون غلي حتى لا يلتصق الشوفان ويعجن.
Advertisements

ترشيحاتنا

ما لا تعرفه عن حكم مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي

الموت يفجع أحمد مكي

غادروا فورا.. البحرين تصدر نداء عاجلا لرعاياها في لبنان

صدمة.. شطة: هذا النادي بديلا للزمالك في السوبر الإفريقي

سيارة مصفحة وأجهزة شفط .. تفاصيل سقوط عصابة البترول بصحراء السويس

كاف يمنح الأهلي 450 ألف دولار.. اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان زفاف فخم.. تعاون جديد بين المصمم العالمي زهير مراد و جينيفر لوبيز| صور

قطة تضع زوجين في ورطة مع أمن مطار بريطاني لهذا السبب | شاهد

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه | صور