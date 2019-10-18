لأصحاب الدايت.. عشاء خفيف وقليل السعرات

يفضل في وجبة العشاء أن تحصلي على وجبة خفيفة كي لا تكسبك الوزن أو تسبب مشاكل عسر الهضم في أثناء النوم، ومن تلك الوجبات اللذيذة والمفيدة والتي تتمتع سعرات حرارية قليلة هو الشوفان بالعسل.



مقادير الشوفان بالعسل:



-1/2 كوب من الشوفان.

- كوب حليب.

- ملعقة كبيرة من العسل.

- رشة من القرفة"حسب الرغبة".

- فراولة أو موز.

- فواكة مُجفّفة أو مكسرات "حسب الرغبة"



طريقة تحضير الشوفان بالعسل :



- في طبق عميق نسكب الشوفان ونضيف إليه الفواكه والمكسرات.

- نسكب الحليب على الشوفان ونضيف العسل ورشة القرفة ونخلطه.

- يتم كل ذلك على البارد دون غلي حتى لا يلتصق الشوفان ويعجن.

