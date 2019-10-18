مدير أوقاف الحوامدية يكرم حفظة القرآن الكريم بنزلة الأشطر .. صور

كرم الشيخ محمد أبورواش، مدير إدارة الأوقاف بالحوامدية، حفظة القرآن الكريم الفائزين في مسابقة الصفوة، التي أقيمت اليوم بمسجد سعد بن معاذ بقرية نزلة الأشطر، بمركز أبو النمرس.



وقال "أبو رواش" إن وزارة الأوقاف تولي اهتماما خاصة بحفظ القرآن الكريم في مختلف قرى ومحافظات مصر، مشيرا إلى أنه سعيد بالمشاركة في هذا الحفل الكريم من أجل تقديم كافة وسائل الدعم والتشجيع لهؤلاء الأطفال الحافظين لكتاب الله.



وطالب "أبو رواش"، خلال كلمته بالحفل، كافة أولياء الأمور بتشجيع أطفالهم على حفظ كتاب الله بأي وسيلة من الوسائل، لأن القرآن الكريم يحفظ الإنسان سواء كبيرا أو صغيرا، لزرع اخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم داخل أولادنا، لنخلق مجتمعا فاضلا قادر على تحقيق التنمية في مختلف المجالات.



ووجه مدير إدارة الأوقاف بالحوامدية، الشكر للقائمين على تنظيم هذه المسابقة التي من شأنها تحفيز البراعم على حفظ كتاب الله، مطالبا الاهتمام بكتاب الله عز وجل لأنه سيكون حجة للمسلمين أمام المولى عز وجل يوم قيام الساعة.