توفيق عكاشة: السادات وطد العلاقات مع أفريقيا وإيران قبل حرب اكتوبر..فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حرب اكتوبر عام 1973 لم تكن حربا متفقا عليها والأدلة علي ذلك ان الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم يتوقف عند تمديد علاقاته القوية مع أشقائه العرب.



وأوضح توفيق عكاشة، خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أن الرئيس الراحل أنور السادات قام بعمل علاقات جيدة مع شاه إيران محمد رضا بهلوي فيما سمح له ذلك بالتأييد المطلق من جانب ايران.



وأضاف عكاشة، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قام بعمل علاقات افريقية متميزة وجعل جسور العلاقات بين مصر وأفريقيا في قمة مجدها بناء على ما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في افريقيا بما لا يسمح لاسرائيل باختراق الجبهة الإفريقية أو العربية أو الجبهات القريبة من نقطة الصراع على الأرض العربية.