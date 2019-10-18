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رياضة

أمل مبدي: سعيدة بإنجازات اتحاد الإعاقات الذهنية في بطولة العالم بأستراليا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:42 م
أمل مبدي
أمل مبدي
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الديب ابوعلي
كشفت المهندسة أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، عن سعادتها بالنتائج المتميزة التي حققتها البعثة المصرية في بطولة العالم المقامة حاليا بمدينة بريسبان بأستراليا خلال الفترة من ١٢ إلي ١٩ أكتوبر الجاري.

وأضافت مبدي أن لاعبي الاتحاد المصري، حققوا إنجازا يستحق التقدير، وقدموا صورة مشرفة عن رياضات ذوي الإعاقة الذهنية في مصر، أثبتت قدرتنا علي المنافسة في المحافل الدولية.

وأشارت مبدي إلي أن المستوي الذي ظهر به اللاعبون، لم يأت من فراغ، حيث تم توفير الإعداد والمعسكرات اللازمة للمنتخبات المصرية، وبفضل الله جاء الآداء والنتائج مميزة وتبشر بمستقبل واعد.

وأكدت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، سنواصل العمل من أجل وضع لاعبي الاتحاد دائما في دائرة الضوء، ودعمهم لتحقيق مزيد من الإنتصارات والإنجازات.

وحققت البعثة المصرية، ١٢ ميدالية متنوعة بواقع ٦ ميداليات ذهب و ٣ ميداليات فضية و ٣ ميداليات برونزية، في ألعاب القوي والسباحة وتنس الطاولة.
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