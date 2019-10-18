Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نادي المنيا يستعد لأولى جولاته في دوري القسم الثاني

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
Advertisements
كتب : رباب الهوارى
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا استعداداته لخوض أولي جولاته في القسم الثانى والمقرر لها الأحد القادم أمام فريق سوهاج علي إستاد المنيا الرياضي.

وقال سمير كمونه المدير الفني لفريق المنيا لـ"صدى البلد " إن الفريق استفاد جيدا بفترة الإعداد وأن اللاعبين وصلوا لمستوى جيد في الفترة الأخيرة، وما تشهده التدريبات من جدية كبيرة انعكست بالإيجاب على مستوى وشكل الفريق خلال المباريات الودية وآخرها لقاء الزمالك.

وأشار سمير كمونه إلى أنه استقر على التشكيل الأساسي خاصة عقب لقاء الزمالك وأداء اللاعبين وتمكنهم من احراز الأهداف في تلك المباراة أو المباريات التي تسبقها، وتنفيذهم للخطط الفنية بشكل أكثر من جيد.

كما أوضح المدير الفني للمنيا أن الفريق أصبح شبه مكتمل سواء للعناصر الأساسية أو البدلاء، الأمر الذي يجعل الجهاز الفني من الممكن أن يختار أي لاعب وهو مطمئن على المستوى البدني والفني ، وخوض منافسات الدوري بشكل قوي ، مؤكدا أن الفوز في أول مباراة سيعطي دفعة قوية للاعبين لمواصلة المنافسات والسعي لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.
Advertisements

ترشيحاتنا

قفلوا عليها وروحوا.. القصة الكاملة لـ احتجاز طفلة داخل مدرستها في كفر الشيخ

بعد شائعة قتلها كاظم الساهر.. ماذا فعلت خطيبة القيصر

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

ملحمة إنسانية.. جماهير الهلال السعودي تنعى شهيد الزمالك | شاهد

مصرع طفلة سقطت من شرفة منزلها بالمعصرة

الدفن ليلا يُحرم الميتَ من هذا الثواب.. والعلماء: مكروه في 3 أوقات.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| طرد راكبة بريطانية من طائرة قبيل إقلاعها والسبب سيفاجئك

بعد انتهاء الزيارة.. شاهد إطلالات الأميرة كيت ميدلتون في باكستان.. صور

بـ فستان مشجر قصير.. مي عمر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور