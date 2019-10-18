نادي المنيا يستعد لأولى جولاته في دوري القسم الثاني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا استعداداته لخوض أولي جولاته في القسم الثانى والمقرر لها الأحد القادم أمام فريق سوهاج علي إستاد المنيا الرياضي.



وقال سمير كمونه المدير الفني لفريق المنيا لـ"صدى البلد " إن الفريق استفاد جيدا بفترة الإعداد وأن اللاعبين وصلوا لمستوى جيد في الفترة الأخيرة، وما تشهده التدريبات من جدية كبيرة انعكست بالإيجاب على مستوى وشكل الفريق خلال المباريات الودية وآخرها لقاء الزمالك.



وأشار سمير كمونه إلى أنه استقر على التشكيل الأساسي خاصة عقب لقاء الزمالك وأداء اللاعبين وتمكنهم من احراز الأهداف في تلك المباراة أو المباريات التي تسبقها، وتنفيذهم للخطط الفنية بشكل أكثر من جيد.



كما أوضح المدير الفني للمنيا أن الفريق أصبح شبه مكتمل سواء للعناصر الأساسية أو البدلاء، الأمر الذي يجعل الجهاز الفني من الممكن أن يختار أي لاعب وهو مطمئن على المستوى البدني والفني ، وخوض منافسات الدوري بشكل قوي ، مؤكدا أن الفوز في أول مباراة سيعطي دفعة قوية للاعبين لمواصلة المنافسات والسعي لتحقيق حلم الجماهير بالصعود للدوري الممتاز.