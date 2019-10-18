كرة اليد | بترول أسيوط يفوز على المنيا ٢٧/٢٦ في مباراة قوية

تغلب فريق بترول أسيوط لكرة اليد على فريق المنيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري الممتاز هذا الموسم بنتيجة ( ٢٧/٢٦).



وشهدت المباراة التي أقيمت بصالة جامعة أسيوط، حماسا بين الفريقين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم البترول بنتيجة ١٥/١٣ ، وفي الشوط الثاني نافس لاعبي المنيا بقوة الى أن تمكن الفريق صاحب الأرض من خطف الفوز في اللحظات الأخيرة.



بتلك النتيجة يحصد فريق المنيا نقطة واحدة، ويرتفع رصيده ل١١ نقطة.



يقود فريق المنيا هذا الموسم: هيثم حمدي مديرا فنيا، محمد إكرام مدربا عام، ووائل ابو الليل مدرب حراس مرمى، محمد ناصر أخصائي علاج طبيعي، مصطفى الحسيني ومحمود خليل اداري الفريق، تحت اشراف ا. خالد فايز عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.