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اقتصاد

البنك العقاري المصري الأعلى.. تباين سعر الدولار في البنوك المصرية آخر الأسبوع

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 09:38 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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محمد صبيح
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 18-10-2019 عند أعلى سعر شراء 16.20 جنيه مقابل أعلى سعر بيع 16.30 جنيه، في عدد من بنوك القطاع المصرفي عند أسعار أمس الخميس بمصر، وسنستعرض في السطور التالية سعر الدولار في عدد من البنوك:

سعر الدولار في البنوك

وبلغ سعر الدولار الخميس 16.20 جنيه للشراء مقابل 16.30 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي

وسجل سعر الدولار اليوم 16.18 جنيه للشراء في بنوك العربي الأفريقي والأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم 16.17 جنيه للشراء و 16.29 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وقام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
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