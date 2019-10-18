اِسمع الحكاية من حفيده| هندي شارك في حرب أكتوبر وكرّمه السادات

استضافت الإعلامية منى الشاذلي الدكتور راجيف هريش، حفيد المواطن الهندي الذي كرمه الرئيس الراحل محمد انور السادات لدوره في حرب أكتوبر.



وقال راجيف خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أن جده الشهير بعم تيكمداس، جاء إلى مصر ليعمل في التجارة في عهد الملكية؛ وعاش في مدينة السويس وعمل في مجال السياحة والبازارات.



وتابع راجيف، أن جده تزوج في السويس وأنجب العديد من الأبناء وعاش كافة الأحداث التي تعرضت لها مصر في فترة الحروب قبل 1973، منوها أن السفارة الهندية طلبت منه هجرة السويس أثناء الحرب لكنه بقي بها وادى دورا بطوليا خلال حصار الـ 100 يوم بالسويس، مما جعل الرئيس السادات يكرمه.



وأشار راجيف إلى أنه مولود في مصر ويتحدث المصرية بطلاقة ويعيش ويعمل في مصر؛ مقدما الشكر إلى جده الذي ترك لهم تاريخا كبيرا مشرفا.