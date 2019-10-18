ضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى الجيزة





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة أبوالنمرس بالجيزة قيام عدد 5 أشخاص – لدى إثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالجيزة والإسكندرية) بتكوينهم تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم، وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، عدد 2 قطعة سلاح أبيض عبارة عن "مطواه، سكين " ، مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بارتكاب 2 جريمة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن أماكن تصريفها وإخفائهم للمسروقات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بمنطقة ابو النمرس.