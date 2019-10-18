أول تعليق من ميراي عون على احتجاجات لبنان

قالت ميراي عون الهاشم مستشارة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون وابنته إن ما حدث في اليومين الماضيين هو صدى لما كان الفريق الذي حول الرئيس عون يقوله له.



وأضافت في تصريحات لـ تليفزيون "ام تي في" اللبناني أن "الشعب حيّ وبرهن عن حيويّته والتيار الوطني الحر لا يمكن أن يكون في السلطة ويتظاهر في الوقت نفسه كما يفعل آخرون".



واعتبرت عون الهاشم أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ هو خير من يمثل كتلة "​لبنان القوي​" ويعبر عن رأيها"، مشيرةً إلى أنه "لا شك أن هناك أداء سياسيا عاما لا يقتصر على "التيار الوطني الحر" أو غيره بحاجة ليتطور لتلبية حاجات الناس"، مشددةً على أنه "يجب أن يراجع الكل أداءه اليوم".



وتابعت: "لا يمكن وضع المسئوليّة على جهة بل على الجميع وأداء السياسيّين لم يوصل إلى النتيجة".



ويشهد لبنان منذ الخميس احتجاجات ضخمة على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، زادت حدتها في اليوم الثاني وتحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.