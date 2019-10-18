هندي بيتكلم مصري لبلب ولا يجيد لغة بلاده.. فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي الدكتور راجيف هريش، هندي الجنيسية، الذي كان من أوائل الثانوية العامة في عام 2003 في محافظة السويس .



وقال «راجيف» خلال برنامج «معكم» المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ إنه قرر دخول كلية الصيدلة عين شمس، موضحا أن جده مقيم في مصر من عهد الملكية.



وأضاف راجيف أنه يعيش في مصر كمواطن مصري لدرجة أنه لا يتحدث الهندية، منوها إلى أن والده ووالدته يتكلمان في البيت أيضا باللهجة المصرية.