سد جوعك في السهرة بأكلة البيض بالطماطم

السهر في ليالي الخريف يجعلك تشعرين بالجوع الشديد، ولسد هذا الشعور بالجوع نقدم لك طريقة عمل البيض والطماطم.
المقادير
- فص ثوم
- ثمرتين طماطم.
- 3 بيضات.
- فلفل رومي أخضر.
- ملح وفلفل.
- ملعقة زيت.
طريقة التحضير
- نضيف ملعقة من الزيت في طاسة، ونضع عليه الثوم المفروم، ونقلب معهم الفلفل الرومي والطماطم حتى يذبلا.
- نضع على الخليط الملح والفلفل وشطة حسب الرغبة.
- نترك المزيج على النار حتى يتسبك.
- وأخيرًا نضيف البيض إلى المزيج، حتى ينضج.
المقادير
- فص ثوم
- ثمرتين طماطم.
- 3 بيضات.
- فلفل رومي أخضر.
- ملح وفلفل.
- ملعقة زيت.
طريقة التحضير
- نضيف ملعقة من الزيت في طاسة، ونضع عليه الثوم المفروم، ونقلب معهم الفلفل الرومي والطماطم حتى يذبلا.
- نضع على الخليط الملح والفلفل وشطة حسب الرغبة.
- نترك المزيج على النار حتى يتسبك.
- وأخيرًا نضيف البيض إلى المزيج، حتى ينضج.