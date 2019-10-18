سد جوعك في السهرة بأكلة البيض بالطماطم

السهر في ليالي الخريف يجعلك تشعرين بالجوع الشديد، ولسد هذا الشعور بالجوع نقدم لك طريقة عمل البيض والطماطم.



المقادير



- فص ثوم

- ثمرتين طماطم.

- 3 بيضات.

- فلفل رومي أخضر.

- ملح وفلفل.

- ملعقة زيت.



طريقة التحضير

- نضيف ملعقة من الزيت في طاسة، ونضع عليه الثوم المفروم، ونقلب معهم الفلفل الرومي والطماطم حتى يذبلا.

- نضع على الخليط الملح والفلفل وشطة حسب الرغبة.

- نترك المزيج على النار حتى يتسبك.

- وأخيرًا نضيف البيض إلى المزيج، حتى ينضج.