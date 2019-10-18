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مرأة

سد جوعك في السهرة بأكلة البيض بالطماطم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
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نهى حمدي
السهر في ليالي الخريف يجعلك تشعرين بالجوع الشديد، ولسد هذا الشعور بالجوع نقدم لك طريقة عمل البيض والطماطم.

المقادير 

- فص ثوم
- ثمرتين طماطم.
- 3 بيضات.
- فلفل رومي أخضر.
- ملح وفلفل.
- ملعقة زيت.

طريقة التحضير 
- نضيف ملعقة من الزيت في طاسة، ونضع عليه الثوم المفروم، ونقلب معهم الفلفل الرومي والطماطم حتى يذبلا.
- نضع على الخليط الملح والفلفل وشطة حسب الرغبة.
- نترك المزيج على النار حتى يتسبك.
- وأخيرًا نضيف البيض إلى المزيج، حتى ينضج.
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