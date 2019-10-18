عبد المنعم سعيد: قوة مصر الناعمة تعاني عجزا واضحا .. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن الآلة الخاصة بقوة مصر الناعمة تعاني عجزا واضحا.



وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قوة مصر الناعمة ليس لها علاقة بالسلاح وبالسلع والبضائع وليست اقتصادية او أمنية.



وكشف الدكتور عبد المنعم السعيد، أن قوة مصر الناعمة من ضمنها إنشاء جامعات تخرج مهندسين وغيرهم من التخصصات.