Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

10 حالات تعرض مرتبك للخصم.. قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية.. تفاصيل

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.

وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، كما نص القانون على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما اُستحدثت لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.

كما تطرق المشروع إلى شروط العقد والمهام الملزم بها العاملات بالمنازل وحقوقهن والتزامات صاحب العمل، وتطرق مشروع القانون إلى آلية ترك العمل، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية.

ونص قانون العمالة المنزلية المقدم من هالة أبو السعد، على أنه لا يجوز الخصم من أجر عامل الخدمة المنزلية إلا في الحالات الآتية، وبما لا يتجاوز نصف الأجر:

- تكاليف ما أتلفه عمدًا أو إهمالًا

- سلفة حصل عليها من صاحب العمل

- تنفيذ حكم قضائي أو قرار إداري صادر ضده ما لم يكن قد نص في الحكم القضائي أو القرار الإداري أن الخصم يزيد على نصف الأجر.

كما حدد قانون العمالة المنزلية العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته، نستعرضها فيما يلي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة واردة بقوانين أخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا العمالة المنزلية بالآتي:

- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.

- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.

- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.

- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تصل للحبس المشدد.. برلماني يطالب بتوقيع عقوبات مغلظة على من ينتهك حقوق العاملات بالمنازل

تحركات برلمانية لإعداد مشروع قانون ينظم العمالة المنزلية.. برلمانيون: إصداره يوفر لهم حياة كريمة ويحافظ على حقوقهم من الضياع

قانون جديد من البرلمان بشأن الخدمة في البيوت..تفاصيل

الحبس وغرامة 5000 جنيه.. عقوبات قاسية لحفظ حق العمالة المنزلية

ترشيحاتنا

بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر

انفراجة بعد الأزمة.. اللجنة الخماسية تدعو أندية الدوري لاجتماع طارئ.. تفاصيل

مرتضى منصور يهاجم بشرى بسبب مهرجان الجونة.. فيديو

أخبار الفن| عمرو دياب ودينا الشربينى في فرح نجل هانى شاكر.. نانسي عجرم: قلبي مع لبنان

هل الله يغفر الذنوب المتكررة ؟.. هذه كفارة من عاد إلى المعصية 9 مرات

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميرة سعيد تبهر متابعيها بفستان أزرق أنيق.. صور

بفستان ذهبى.. نيرمين الفقى بإطلالة ساحرة فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة

شعر كيرلى وفستان قصير .. دينا الشربينى برفقة عمرو دياب فى حفل زفاف شقيقة ملك قورة