الأكبر في العالم.. أين وصلت الدولة في مشروع الطاقة الشمسية بـ بنبان

مشروعات عملاقة عديدة ومتنوعة تشهدها محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، خلال الفترة الحالية لتحقق طفرة غير مسبوقة تجعلها مصدر للخير والنماء ولتساهم بشكل مباشر فى تحقيق معدلات قياسية فى التنمية والرخاء.





وفى هذا الإطار تلقى "صدى البلد" الضوء على أبرز هذه المشروعات والمتمثلة فى مشروع الطاقة الشمسية الجديد بقرية بنبان والذى سيعتبر بمثابة أعظم مشروع فى القرن الـ 21 لتحقق أسوان بذلك علامة الجودة العالمية من خلال طفرة كهربائية كبيرة توازى في قدرتها السد العالى فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.





وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت أمس الأول بأنه سيتم الإنتهاء من مجمع محطات بنبان الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجا وات نهاية الشهر القادم، خاصة أن هناك 29 مجمعا تم تشغيلهم تجاريًا وربطهم بالشبكة القومية حيث جاء ذلك خلال ندوة "دور الكهرباء في دعم الإقتصاد والتنمية" التى ينظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى.





وقالت الوزارة إن مشروع بنبان فاز بأفضل مشروع لعام 2018 من البنك الدولى وبلغ إجمالى استثمارات المشروع 2 مليار دولار، وأن مصر تستهدف ان يصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة المتجدده بحلول عام 2022 إلى 8200 ميجا وات بنسبة 20% ، كما أنه من المستهدف ان يتم زيادة هذه النسبة فى عام 2035 لتصل الى 42% من إجمالي القدرات المولدة من الشبكة.





وفى سرد لهذا المشروع الذى يشهد بحق ملحمة وطنية جديدة تسجل حروفها من نور تضاف للإنجازات التاريخية نجد أنه فى مايو الماضى قام ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى ، وبمرافقة اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان ، وعدد من قيادات البنك الدولى والوزارات والمحافظة بزيارة ميدانية لمشروع الطاقة الشمسية بنبان عقب حصوله في مارس على أفضل مشروع من البنك الدولى لعام 2019 باعتباره أكبر مشروع للخلايا الشمسية على مستوى العالم .





وقال ديفيد مالباس وقتذاك إن الإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال الطاقة فتحت باب أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، وأن محطة الطاقة الشمسية فى بنبان التى سوف تكون أكبر محطة في العالم جذبت أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة، ويمكن إجراء نسخ مماثلة في قطاعات نمو حيوية مثل النقل ، والزراعة والمياه والصرف الصحى .





وأضاف رئيس البنك الدولى بأن مشروع اليوم يوضح أهمية التعاون الكبير الذي تم بين البنك الدولي ومصر خلال السنوات الماضية، والذي نتج عنه أكبر مشروع من نوعه في العالم ، وهو نموذج يحتذى به عالميا في الدراسة الجيدة للمخاطر، وتوفير فرص العمل ، وتوفير الطاقة، والاستدامة الاقتصادية والبيئية ، موضحًا بأنه منذ 4 سنوات بدأت 20 شركة في تنفيذ هذا المشروع الطموح ، والآن هذا المشروع يوازي 20% من مساحة واشنطن ، وهذا يؤكد ثقتنا فى القيادة المصرية ، وقدرتها على النجاح الاقتصادي وتعبئة الموارد لتحقيق التقدم مما يفتح الشهية لمزيد من التعاون، حيث تم استخدام نموذج تمويل رائع يمكن تطبيقه فى كافة القطاعات الاقتصادية.





فيما أشار أحمد إبراهيم محافظ أسوان بأنه سيتم دخول 1465 ميجا وات إلى الشبكة القومية للكهرباء للاستفادة منها، بعد إنتاجهم بواسطة 32 شركة بمشروع الطاقة الشمسية بنبان، وهى بمثابة "أكثر من نصف إنتاج السد العالى"، ولاسيما أن مشروع الطاقة الشمسية بنبان يعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة فى مصر حيث أنه عقب إنتهاء العمل به سيصل إنتاجه إلى 2050 ميجا وات من الطاقة بينما ينتج السد العالى 2100 ميجا وات، مما يمكن وصفه بـ"سد عال" جديد على أرض أسوان .





وأضاف المحافظ بأن أسوان تمثل الآن حجر الزاوية فى مجال الطاقة الشمسية حيث شهدت طفرة كبيرة فى السنوات الأخيرة ليس فقط فى مجال توليد الطاقة ، ولكن هناك العديد من المشروعات التى إنطلقت على أرضها من مشروعات إستثمارية وبنية تحتية وخدمية ومدن جديدة وليتوج كل ذلك بإعلان رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى وقبلها عاصمة الاقتصاد والثقافة الإفريقية لتسطر هذه المحافظة العريقة تاريخ حافل بالإنجازات والطموحات نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء .





وبالتوازى مع ذلك وافق محافظ أسوان على تشكيل المجلس الاستشارى لمدرسة الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية) ببنبان بإدارة دراو التعليمية وذلك فى مبادرة رائدة هى الأولى على مستوى الجمهورية من أجل دعم التعليم الفنى وخاصة فى مجال الطاقة الشمسية .





وفى نفس السياق قال المهندس جمال محمود نائب رئيس شركة نقل الكهرباء المشرف على المشروع بأن مشروع بنبان للطاقة الشمسية يعد من المشروعات القومية الواعدة إستثماريًا حيث تم التشغيل الفعلى لـ 21 محطة شمسية حتى الآن تنتج حاليًا ألف ميجا وات على الشبكة القومية الموحدة من إجمالى 32 محطة مستهدف تشغيلهم خلال العام الحالى لإنتاج 1465 ميجا وات كمرحلة أولى من إجمالى 42 محطة ستنتج 2050 ميجا وات بما يعادل إنتاج السد العالى ليعد هذا المشروع أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم.





وأضاف بأن حصول مشروع الطاقة الشمسية مؤخرًا على الجائزة السنوية لأفضل مشروعات البنك الدولى تميزًا على مستوى العالم يأتى لأن المشروع تصل إجمالى الاستثمارات به إلى نحو 2 مليار دولار, كما أنه ساهم فى توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .



